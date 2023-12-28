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Лавров назвал главную задачу российской дипломатии в 2024 году

13:01
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Россия не собирается изолироваться, несмотря на планы Запада

Задачей российской дипломатии на 2024 год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся спецоперации и санкционного противостояния с Западом. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Как подчеркнул дипломат, "объективное объяснение" действий России приобретает особое значение.

Делать это планируется по различным направлениям, в том числе "в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте", цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается изолироваться, несмотря на недружественные действия Запада и попытки превратить Россию в изгоя. Глава государства отмечал, что многие страны разделяют позицию Москвы.

В частности, Россия не намерена технологически замыкаться и планирует достичь паритета с развитыми странами по критическим технологиям к 2030 году. Такое заявление сделал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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