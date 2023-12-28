В окружении украинского лидера прямо говорили: он их "надурил"

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в 2019 году стали жертвой обмана украинского лидера. Владимир Зеленский убедил их, что намерен предоставить Донбассу особый статус, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр напомнил о документе, в котором оговаривалась необходимость предоставления Донбассу особого статуса. Он был согласован в декабре 2019 года в Париже, в числе участников встречи "нормандской четверки" был и Зеленский.

Истина всплыла после начала специальной военной операции. Глава офиса президента Украины Андрей] Ермак открытым текстом заявил, что Зеленский просто всех надурил. Он хотел. чтобы от него отстали, а он занимался делом, рассказал Лавров в интервью РИА Новости.

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