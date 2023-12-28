Названо потрясение, способное привести США в чувство

Сейчас превосходство Штатов бьет через край

Только серьезное внутреннее потрясение способно привести Соединенные Штаты в чувство.

Об этом в четверг, 28 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". Сейчас у американцев собственное превосходство "бьет через край".

"Только какая-то серьезная внутриамериканская проблема, какое-то потрясение серьезное может их привести в чувство", - отметил глава российского МИД.

Ранее Лавров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии воли к миру.

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