Она состоялась в середине декабря

"Формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является плодом больного воображения. Такое заявление сделал в четверг, 28 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что десять дней назад в полной секретности прошла встреча по "формуле мира" Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга, сообщает РИА Новости.

Целью было заставить их подписаться под "формулой мира" Зеленского, каковая являет собой просто плод больного воображения. Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное — "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российско-украински переговоры по-прежнему возможны — "их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины". Политик подчеркнул, что переговоры "могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса".

Спикер Кремля Дмитрий Медведев указал, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для переговоров с Украиной. По его словам, для дипломатического урегулирования конфликта пока нет необходимого фундамента.

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