Ранее уже говорили об участии внешних сил в беспорядках в Белграде

За протестами оппозиции в Сербии стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка Германии. Такое заявление сделал в четверг, 28 декабря, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

Как утверждает сербский политик, свою роль в организации беспорядков в Белграде сыграли также американская, британская и французская разведки, сообщает РИА Новости.

Власти Сербии вынуждены были применить силу, когда началось нападение на здание городского собрания Белграда. Думаю, что они несколько запоздали с этим вмешательством, потому что ранее позволяли безответственным людям блокировать мосты, автомагистрали. Нужно было вовремя это остановить. В центре города можете протестовать сколько угодно, но жизненно важные транспортные развязки нельзя ставить под угрозу, в этом случае применение силы оправдано.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее отметил, что протесты прозападной оппозиции в Сербии – это попытки США и Евросоюза организовать в стране государственный переворот. Однако действующие власти в Белграде должны защитить волю народа, выраженную на недавних выборах в стране, подчеркнул политик.

Этому предшествовало заявление председателя сербского кабмина Аны Брнабич о том, что российские спецслужбы, получив информацию о готовившихся беспорядках в Белграде, передали эти данные сербским властям, за что Сербия им благодарна.

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