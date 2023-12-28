Украинцы выстроились в очередь в Варшаве за паспортами из-за мобилизации

Если на Украине примут новый закон, уклонистов ограничат во многих правах

Новый проект закона о мобилизации на Украине вызвал панику среди украинцев, находящихся в Варшаве — они массово ринулись подавать заявления на оформление десятилетних украинских паспортов. Об этом в четверг, 28 декабря, написал в соцсетях главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

Журналист опубликовал фотографии длинной очереди в отделение паспортного сервиса миграционной службы Украины в одном из торговых центров Варшавы.

Бородовой предположил, что это связано с планируемым принятием на Украине законодательных поправок о мобилизации. Уклонисты могут быть существенно ущемлены в правах — в частности, им могут отказать в оформлении документов, включая паспорт, сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники рассказали, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. С учетом всех необходимых корректировок принять документ планируют до конца января или начала февраля 2024 года.

Ряд государств допустил выдачу по запросу официального Киева граждан Украины, которые являются военнообязанными и уклоняются от несения службы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Эстония согласилась выдавать Киеву уклонистов из-за того, что не готова кормить украинских мигрантов.

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