Российский беспилотник сочли "смертельной угрозой" для НАТО

Дрон назвали "невидимым хищником"

Российский перспективный беспилотник-невидимка С-70 “Охотник-Б” представляет опасность для НАТО. Несмотря на то, что на вооружение он может поступить не скоро, есть несколько веских причин, по которым его можно считать представляющим угрозу для альянса, считает военный обозреватель Питер Сучиу в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что беспилотник расширит возможности российских пилотируемых самолетов - в частности Су-57. Дрон будет использован в качестве ведомой машины. Утверждается, что С-70 может стать настоящим невидимым хищником в воздухе. Это позволяет его конструкция, роль играют и малозаметные покрытия.

Длина разработанного в ОКБ "Сухого" "Охотника" - 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Он создан по схеме "летающее крыло" с применением технологий и материалов, снижающих радиолокационную и тепловую заметность. Как пишет Сучиу, даже несколько С-70 могут стать смертельно опасными.

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