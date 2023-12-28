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Москвичей предупредили о морозах до -25 °С в новогодние праздники

14:13
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Это ниже климатической нормы на 14 градусов

Мороз до -25 градусов ожидается третьего января в Москве и Подмосковье.
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В новогоднюю ночь погода будет мягкой - от 0 до минус 5. Похолодание начнется днем 1 января, морозы в столичном регионе усилятся, об этом в четверг, 28 декабря, сообщили в Гидрометцентре России.

Так, в понедельник, похолодает до минус 10 градусов. Прогнозируются снегопад и гололедица.

Пик холодов придется на 3 января. Ночью столбик термометра опустится до минус 20-25 градусов. Температура днем составит минус 15-20 градусов. Это ниже климатической нормы на 14 градусов.

Аномально холодная погода продлится, как минимум, до 5 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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