Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям

Предвыборный штаб Владимира Путина сегодня посетил Сергей Собянин. Мэра Москвы сопровождал Владимир Машков. Народный артист России является доверенным лицом президента.

Собянин: Давно Владимира Владимировича знаешь?

Машков: Ну, наверное с 2000 года.

Собянин: Примерно тогда, когда...

Машков: Да-да!

Собянин: Давно знаем этого человека, большого государственника, мужественного смелого человека. Считаю, что нам повезло, что у нас такой лидер.

Машков: Это правда.

Мэр Москвы оставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина.

"В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность. Стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", – написал Собянин позднее в своем телеграм-канале.

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