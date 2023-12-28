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Открыто движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра

14:25
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Работы выполнялись без приостановки движения

После реконструкции запущено движение по трем полосам Дмитровского путепровода. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Открыты три полосы в сторону центра и, тем самым, почти полностью восстановлено движение на Дмитровском шоссе. За 10 дней строители разобрали подходы к временному путепроводу в сторону в области, а также выполнили укладку насыпи и асфальта на подходах к новому путепроводу по направлению в центр города.

По словам главы Стройкомплекса, работы выполнялись без приостановления движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Теперь специалистам осталось полностью демонтировать временные конструкции, закончить обустройство лестниц с нового путепровода, дополнительно переложить 5 км инженерных коммуникаций и благоустроить прилегающую территорию. Четвертую полосу Дмитровского путепровода откроют после полного демонтажа временного путепровода — в первом квартале следующего года. Кроме того, в июне 2024 года планируется закончить реконструкцию четырехполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги со съездом на Дмитровское шоссе и двухполосного направленного съезда с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по направлению в область по новому Дмитровскому путепроводу.

Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект - путепровод на Дмитровке, который пересекает МЦД-3. Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной. И вот запускаем четыре полосы в сторону Московской области.

Тем временем продолжается масштабная программа по расширению дорожной сети Москвы. В ближайшие годы появится более 200 дополнительных объектов, которые помогут еще лучше связать районы города, а жители столицы получат новые маршруты, позволяющие значительно экономить время.

Масштабный проект "Трасса М12 "Восток" был введен в эксплуатацию на семь месяцев раньше заявленного срока. От столицы до Казани путь теперь в два раза быстрее — вместо прежних 12 часов за рулем придется провести всего шесть с половиной.

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Дмитровский путепровод
Дмитровский путепровод
Дмитровский путепровод
Дмитровский путепровод
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