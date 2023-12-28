Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса № 4 больницы № 52

Мэр столицы оценил проведённую в лечебном корпусе реконструкцию

В Москве возведут новый многопрофильный комплекс с родильным домом 52-ой горбольницы. Он будет оснащен самыми современным технологиям и множеством умных сервисов. О принятом решении сегодня объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Заявление прозвучало во время открытия одного из корпусов клиники, где завершилась большая реконструкция.

Комплексная реконструкция четвертого корпуса городской клинической больницы №52 завершена. В семиэтажном здании отремонтировали фасады, заменили кровлю, усилили конструкции, возвели новые стены и перегородки. Теперь здесь расположились центры ревматологии и гематологии. Для переоснащения корпуса было закуплено почти две тысячи единиц современного медицинского оборудования. В ревматологии самое главное - ранняя диагностика. И в клинике сейчас применяют все возможные методы исследования - УЗИ, КТ, МРТ. А в стационаре - все условия для комфортного пребывания пациентов.

"Мы амбулаторно ведём большинство наших пациентов, но есть тяжелые пациенты. С поражением жизненно важных органов, которые нуждаются в госпитализации и это именно уровень круглосуточного наблюдения наших пациентов", - отметила Алёна Загребнева, главный внештатный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы.

Благодаря грантам правительства Москвы врачи активно занимаются научной деятельностью. Достигли успехов в разработке препаратов для лечения ревматологических заболеваний.

"Начинаем третью фазу препарата …это уникальный препарат, который направлен не на блокировку каких-то там молекул, а уже на блокировку гена. Соответственно это дает возможность молодым людям, которые страдают болезнью Бехтерева, естественно, или вылечиться, или по крайней мере войти в ремиссию", - рассказала Зинаида Мутовина, руководитель круглосуточного стационара ревматологического центра Москвы.

А это еще одна уникальная разработка - модернизированная установка, позволяющая производить всегда актуальные для больниц дезинфицирующие средства. Сто литров в час. Может очищать питьевую воду, а в клинике её используют в том числе для обработки аппаратов гемодиализа.

"Уникальность данного дезсредства состоит в том, что это метастабильный раствор биологически чистых окислителей. Он нам нужен для того, чтобы бактерии не привыкали к дезинфицирующему раствору и при изменении внешней среды дезраствор меняет свой химический состав сам", - пояснил Сергей Черников, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ГКБ № 52.

И буквально за пять лет на базе отделения гематологии в клинике выросла целая система оказания помощи онкогематологическим больным. Сейчас это и отделение гематологии и высокодозной химиотерапии, и дневной стационар, и отделения реанимации, переливания крови, трансплантации костного мозга.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин оценил проведённую в лечебном корпусе реконструкцию. И объявил - у клиники появится еще один современный многопрофильный корпус.

"Коллектив замечательный, но материальная база по большому счету устарела. Приняли решение о строительстве новой, по сути дела, клиники - 75 тысяч квадратных метров", - отметил Собянин.

В будущем в одиннадцатиэтажном здании разместятся отделение нефрологии, терапевтический и хирургический блоки, родильный дом. А обновленный четвертый корпус первых пациентов примет 10 января 2024 года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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