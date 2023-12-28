В Морозовской больнице высадился десант Дедов Морозов

Благодаря волонтерам малыши не упускают радости новогодних празднований

Новогодний десант высадился в четверг в Морозовской больнице. Сразу 50 Дедов Морозов с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши, заглядывая в окна. И не одни! Снегурочки тоже бесстрашно взмыли вверх. Чтобы поднять детям настроение. Оптимизм - отличная терапия.

Сегодня в Морозовской больнице особенный день: волшебная атмосфера заполняет коридоры и палаты с самого утра. Маленькие пациенты с родителями суетятся у окон в ожидании главного героя приходящего праздника - Деда Мороза. Только к ним приехал не один волшебник, а целая десантная группа из 100 человек. Это спасатели-волонтеры. Они здесь, чтобы подарить праздник тем, кто не может провести его дома или посетить новогоднюю елку. Через несколько минут спасатели начнут спуск по стенам больницы и постучатся в окно к каждому ребенку.

"Мы волнуемся, мы стараемся сделать все так, чтобы подарить детям сказку, чтобы дети поверили в то, что Дед Мороз существует и исполнит все их желания, даже самые заветные, поможет справиться им с той непростой ситуацией, в которой они оказались здесь, в Морозовской больнице", - рассказал спасатель Максим Шлычков.

Пока детвора томится в ожидании, спасатели заканчивают последние приготовления перед представлением. Надевают костюмы и внимательно проверяют тросы и крепления. Финальная проверка оборудования и вот он - долгожданный момент.

Дети, забыв про больничные заботы, радостно приветствуют Деда Мороза. Инна с сыном приехали в Морозовскую больницу из Ростова-на-Дону. У мальчика диагностировали гидроцефалию, но сейчас бесконечную череду лечебных процедур прервала встреча с Дедом Морозом.

Благодаря добрым волшебникам - волонтерам малыши не упускают радости новогодних празднований. Вместе с Дедами Морозами больницу посетили и Снегурочки. На площади у елки детей ждал оркестр и полевая кухня с теплым чаем.

"Мы каждый год с департаментом любим делать этот праздник для детей, потому что это самый прекрасный праздник, когда ты радуешь детей, дети улыбаются и верят в чудо", - отметила Наталья Евдокимова, начальник отдела психологического обеспечения пожарно-спасательного центра.

Для создания новогоднего настроения сказочные герои тщательно готовились, выучили стихи и поздравления, чтобы в этот день улыбался каждый.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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