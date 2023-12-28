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В МАИ открылась новая лаборатория компьютерного моделирования

15:07
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Студенты смогут проходить в ней не только теоретическую подготовку

В Московском авиационном институте открылась новая учебно-научная лаборатория компьютерного моделирования в области радиофизики и инфокоммуникаций.

Студенты смогут проходить в ней теоретическую подготовку и проектировать различные радио- и телекоммуникационные системы. При этом учащиеся смогут выполнять там не только задачи по программе вуза, но и будущих работодателей. Всё оборудование в лаборатории - исключительно отечественного производства, которую предоставила компания-партнер. Новые мощности позволят значительно сократить любые вычисления.

"Мы надеемся, что именно конкретно в этой лаборатории на начальном этапе будут производиться различного рода математические моделирования", - говорит Владимир Кирдяшкин, директор института №4 "Радиоэлектроника, инфокоммуникации и информационная безопасность" МАИ.

"Когда я делаю производство антенны, я сначала ее рассчитываю. Чтобы, допустим, рассчитать антенные решетки, требуется очень много вычислительных мощностей, и поскольку теперь у нас есть такая лаборатория, мы можем гораздо быстрее производить расчеты и расчеты снизятся с нескольких суток до нескольких часов", - говорит Павел Бадаев, студент.

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