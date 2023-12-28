Щит "Ольга" начал прокладывать тоннель для Троицкой линии метро

"Ольга" пройдёт более 1100 метров

1200 метров пути. От депо "Столбово" до станции "Коммунарка" - будущей Троицкой линии. В Москве сегодня стартовал щит "Ольга". Какой тоннель ему предстоит проложить? И почему его называют особенным?

Тоннелепроходческий щит "Ольга" принимается за дело. Механизированному комплексу, достигающему шести метров в диаметре, в этот раз предстоит преодолеть дистанцию длиной в один с лишним километр. Будущий тоннель - соединительная ветка между оборотными тупиками строящейся станции "Коммунарка" Троицкой линии столичной подземки и электродепо "Столбово", которое сейчас также активными темпами возводят в Новой Москве.

"Электродепо площадью 16 гектаров. На территории расположатся 38 зданий различной направленности. Депо будет обслуживать Троицкую и Сокольническую линии метрополитена. По 33 путям следования на смотровые каналы будут заходить составы. Для ночного отстоя, для технического обслуживания, для внепланового ремонта", - пояснил Дмитрий Доловов, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

На территории будущего электродепо вовсю кипит стройка. В разгаре монолитные работы: строители возводят каркасы основных объектов и технических сооружений комплекса. Это главный отстойно-ремонтный корпус, административное здание и инженерный корпус, пост электроцентрализации, тягово-понизительная подстанция и другие.

Работы по трём наземным соединительным веткам на Сокольническую линию уже полностью завершены. Теперь же предстоит интегрировать "Столбово" и в инфраструктуру будущей Троицкой линии, которая уже скоро станет самым протяженным из радиусов московского метро.

"Ольга" пройдёт тоннель более чем 1100 метров вдоль существующей дороги Солнцево-Видное - Бутово- Варшавское шоссе. И выйдет уже в область за строящейся станцией метро Троицкой линии "Коммунарка". Средняя скорость проходки в зависимости от геологических условий - это порядка 200 метров в месяц", - сообщил Евгений Федорченко, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

Через перегонную ветку подвижные составы из депо будут подаваться на Троицкую линию. Её открытия с нетерпением ждут более полутора миллионов жителей, проживающих в радиусе бедующих станций. Пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский столичные округа, новая ветка соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток на ней составит около 100 тысяч человек в сутки.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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