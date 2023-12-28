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Московский зоопарк показал трогательное видео с маленькой пандой

15:09
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Малышка открывает для себя мир

Маленькая панда в Московском зоопарке продолжает открывать для себя наш большой мир.

Пару недель назад она только сделала свои первые шаги и сейчас уже с интересом изучает новую игрушку. Как ее использовать, ещё не догадалась, но успела осмотреть со всех сторон. И даже попробовать на вкус.

Правда, времени на такие приключения у пятнистого медвежонка немного. Мама из своих объятий отпускает редко. На такой случай всегда можно поиграть со своими лапками.

 

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