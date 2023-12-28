Коммунальную технику в Москве украсили к Новому году

Технику украсили новогодние ёлки, шапочки и цифра "2024"

Коммунальную технику в Москве "нарядили" к Новому году, чтобы, убирая улицы, создавать москвичам праздничное настроение ещё и внешним видом.

Почти 19 тысяч машин расчищают снег и ремонтируют коммуникации вот в таком дизайне: новогодние ёлки, шапочки и цифра "2024" украсили суровую технику. А некоторые кузова и вовсе превратились в сани Деда Мороза с гигантскими подарки. Вечером декор ещё и подсвечивается яркими огоньками.

Увидеть праздничную технику можно не только в центре, но и по всему городу.

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