Чемезов отчитался Путину о работе "Ростеха"

Большие проекты корпорация реализует и в области гражданской авиации

"Ростех" в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом Владимиру Путину доложил на встрече в Кремле глава корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, выпуск бронемашин за 2 года увеличился в 5 с половиной раз, а танков в 7. Это стало возможным благодаря глобальной модернизации предприятий "Ростеха". Вся продукция оперативно отправляется в зону СВО, отметил Чемезов. Большие проекты корпорация реализует и в области гражданской авиации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"