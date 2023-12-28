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Чемезов отчитался Путину о работе "Ростеха"

14:51
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Большие проекты корпорация реализует и в области гражданской авиации

"Ростех" в 50 раз нарастил производство боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом Владимиру Путину доложил на встрече в Кремле глава корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, выпуск бронемашин за 2 года увеличился в 5 с половиной раз, а танков в 7. Это стало возможным благодаря глобальной модернизации предприятий "Ростеха". Вся продукция оперативно отправляется в зону СВО, отметил Чемезов. Большие проекты корпорация реализует и в области гражданской авиации.

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Владимир Путин и Сергей Чемезов
Владимир Путин и Сергей Чемезов
Владимир Путин
Владимир Путин
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