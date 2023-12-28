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На Украине считают, что Европа не умеет воевать

14:52
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Это непопулярное занятие у европейцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Европу в неумении воевать.

По его словам, в этом части мира война – непопулярное занятие, поэтому производство оружия западает. Так украинский министр прокомментировал сложности Евросоюза с военным производством и наращиванием поставок снарядов на Украину.

"Потому что война крайне непопулярна в этой части света. Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область", - сказал Кулеба в интервью изданию The Kyiv Independent.

Глава украинского МИД добавил, что Брюссель старается "исправить сложившуюся ситуацию", а Киев играет в этом ключевую роль.

Ранее в Кремле заявили, что дополнительные деньги Запада для Украины не изменят ход специальной военной операции.

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