ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России предупредил Японию о деградации двусторонних отношений

14:54
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Вина за это лежит на Токио

Практические вопросы двусторонней повестки обсудили в Москве замминистра иностранных дел России Андрей Руденко с послом Японии  Акирой Муто. В частности, послу было заявлено о продолжающейся деградации отношений двух стран.

Япония ввела новый пакет санкций против России
Япония обвинила Россию в несправедливом подходе к спору о Курилах

Российская сторона указала на деструктивные шаги администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Подчеркнуто, что они усугубляют деградацию отношений и создают серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении на сайте МИД.

Правительство Японии неоднократно объявляло о выделении помощи Украине - как напрямую, так и через программы Всемирного банка. В 2023 году Токио стал третьим по объемам донором финансовой помощи для Киева. По данным украинского кабмина, Япония направила в бюджет Незалежной 3,7 миллиарда долларов льготного финансирования и грантов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.