Вина за это лежит на Токио

Практические вопросы двусторонней повестки обсудили в Москве замминистра иностранных дел России Андрей Руденко с послом Японии Акирой Муто. В частности, послу было заявлено о продолжающейся деградации отношений двух стран.

Российская сторона указала на деструктивные шаги администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Подчеркнуто, что они усугубляют деградацию отношений и создают серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении на сайте МИД.

Правительство Японии неоднократно объявляло о выделении помощи Украине - как напрямую, так и через программы Всемирного банка. В 2023 году Токио стал третьим по объемам донором финансовой помощи для Киева. По данным украинского кабмина, Япония направила в бюджет Незалежной 3,7 миллиарда долларов льготного финансирования и грантов.

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