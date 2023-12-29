Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Львов ждет яркая новгодняя ночь, а вот у Козерогов планы на праздники могут поменяться

Овны

Даже не думайте провести главную ночь года дома! Огненным знакам, и вам в том числе, звезды советуют встречать этот Новый год там, где вы еще это не делали!

Тельцы

Ах, какой подарок приготовили вам звезды! Юпитер в вашем знаке развернется в последние часы года – загадывайте желание, оно исполнится вопреки всему!

Близнецы

Каждый год, благодаря звездам, шанс найти свою любовь или укрепить отношения выпадает разным знакам. На этот раз выбор пал на ваш – не упустите возможность!

Раки

У вас будет мало времени на себя в оставшиеся дни, и это не есть хорошо. В Новогоднюю ночь пожелайте всем легкой жизни и здоровья, и себя тоже не обделите.

Львы

У вас, как всегда, наполеоновские планы на самую важную ночь в году. И это правильно. Впереди яркий, красочный праздник и исполнение желаний, связанных с личной жизнью.

Девы

Вы в этом году – участники мистического действа: Луна встретит Новый год в вашем знаке! Не стесняйтесь быть в центре внимания и загадывайте желания лично для себя.

Весы

Вы можете встретить Новый год на колесах или в компании незнакомых людей. Звезды рекомендуют в полночь поднять бокал за тех, кто рядом, кто остается верным другом.

Скорпионы

Вам в предстоящую Новогоднюю ночь можно помечтать о богатстве. Используйте денежную символику на праздничном столе или сделайте ритуал с купюрами.

Стрельцы

Вы в нынешний Новый год – любимчики звезд! Венера и Юпитер сделают все, чтобы зарядить вас счастьем под бой курантов. А с каждым днем это чувство будет только преумножаться.

Козероги

Ваши планы на Новогоднюю ночь могут измениться, пусть это будет веселым приключением. Привыкайте: в следующем году вам предстоят перемены, загадывайте – какие.

Водолеи

2024 год будет для вас судьбоносным: в вашем знаке окончательно обоснуется Плутон, а с ним придет новая жизнь. Встретьте ее достойно, ведь начало – важная вещь!

Рыбы

Вам лучше не искать любовь в Новогоднюю ночь и не ссориться со своей половинкой. Проведите праздники тихо и попросите у звезд спокойной счастливой жизни.

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