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ВКС России сбили украинский Су-25 над Краматорском

14:58
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Россия продолжает спецоперацию

Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции сбили украинский штурмовик Су-25. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.
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В ведомстве уточнили, что это произошло в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.

Кроме того, российские военные за сутки поразили склад топлива для военной техники украинской армии, а также живую силу и военную технику противника в 138 различных районах.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие — участники спецоперации на Украине полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники.

При этом сама Украина лишилась возможности производить вооружения и военную технику для своей армии. Один из офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что применение российской армией нового оружия и новой тактики вынуждает украинские власти постоянно менять свои запросы к Западу по поводу военных поставок.

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