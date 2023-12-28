Об этом рассказали в Берлине

Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения их обхода. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал представитель Министерства экономики Германии.

По словам политика, за недавно обнародованным двенадцатым пакетом ограничительных мер последуют новые пакеты, при этом "санкционная система будет расширяться и совершенствоваться", сообщает ТАСС.

Ранее глава международной редакции журнала L’Express Шарль Аке отмечал, что российская экономика обогнала европейскую по ключевым показателям. Журналист подчеркнул, что, несмотря на санкции Запада против Москвы, российская экономика продолжает расти.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от преждевременной эйфории, связанной с тем, что Россия смогла пережить 2022 год и выстоять под напором санкций. Она признала, что "есть искушение" поддаться впечатлению, что "нам, что называется, море по колено".

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