Противник потерял более 200 военнослужащих

Подразделения группировки "Центр" ВС России отразили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Бойцы противостояли штурмовым отрядам 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, за сутки потери противника составили до 210-ти военнослужащих. Также уничтожен танк и самоходные артиллерийские установки - М109 "Paladin" производства США и "Гвоздика".

Подразделения "Южной" группировки российских войск на Донецком направлении слаженными действиями нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 230-ти военнослужащих, три танка, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства и две самоходные артиллерийские установки "Акация".

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