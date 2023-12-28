Собянин посетил предвыборный штаб Владимира Путина

Мэр столицы поставил свою подпись в поддержку кандидатуры Путина

Сегодня мэр Москвы посетил предвыборный штаб Владимира Путина и поставил свою подпись в поддержку его кандидатуры. Сергей Собянин отметил, что полностью поддерживает решение президента — стратегия главы действующего главы государства позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям и гарантирует стабильность. Благодаря ей столица стала одним из лучших мегаполисов мира.

Приём документов от желающих поучаствовать в президентских выборах идёт полным ходом. Только за сегодня они были приняты сразу у трёх претендентов.

"На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ. Из них девять претендентов от девяти политических партий. Остальные 24 уведомления поступили от так называемых самовыдвиженцев", - сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Им предстоит пройти сложный путь, основным этапом которого станет сбор подписей. К определенному сроку самовыдвиженцы обязаны предоставить их 300 тысяч. Требование касается и действующего президента, который идет на выборы в качестве самостоятельного кандидата. В одной только столице уже открыли 50 пунктов сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Сделать это можно и в главном штабе. Как раз такой возможностью сегодня воспользовался мэр Москвы Сергей Собянин.

Донецк - одно из мест, где идёт сбор подписей в поддержку действующего главы государства. Сюда сегодня приехал герой ДНР и сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Артём Жога. В ходе этого визита он пообщался с волонтерами, которые, часто рискуя жизнями, работают в выездных бригадах по сбору подписей. А также выслушал жалобы жителей, которые заносятся в специальные протоколы. На основе их впоследствии будут формироваться так называемые наказы Владимиру Путину.

"Созданы эти штабы и сопредседатели для того, чтобы доносить не только политику и программу нашего президента, но и слушать наших жителей. Собирать всю информацию. На основании этих наказов жителей будут разрабатываться какие-то новые законопроекты или будут вноситься изменения в существующие законопроекты", - отметил Артём Жога.

Полным ходом идет сбор подписей и в штабах небольших политических партий. Их кандидатам необходимо набрать 100 тысяч подписей. А вот претенденты от политических объединений, представленных в Госдуме, от такой обязанности по закону освобождены.

"Впереди напряженная работа - предвыборная кампания, тем более, в непростой для страны период, это очень важно. Для меня сейчас период тоже сложный, но главное быть вместе с людьми, вместе с народом", - сказал кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий.

Активно готовится и сам Центризбирком. Сегодня там презентовали новые сейф-пакеты для бюллетеней с несколькими элементами защиты. Именно их будут использовать в ходе предстоящих президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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