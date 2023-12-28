Мишустин анонсировал ежегодную премию "Наставник года"

2023 год в России был Годом педагога и наставника

На заседании Государственного совета, где подробно обсуждали укрепление роли педагога и наставника, президент России Владимир Путин уделил особое внимание значимости их работы для развития страны. Об этом в четверг, 28 декабря, напомнил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя почетную наставническую миссию и могли передавать свой опыт, сообщает пресс-служба правительства.

Законодательно будут предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях. Для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс, а также учредим ежегодную премию "Наставник года".

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что "вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему", особенно велика роль педагога в создании единства внутри страны.

В России проводился конкурс "Лучшие практики наставничества", одна из основных целей данного мероприятия — изучение и широкое внедрение практик, позволяющих существенно повысить производительность труда в российских компаниях.

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