ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин анонсировал ежегодную премию "Наставник года"

15:47
  • четверг
  • 28 декабря 2023

2023 год в России был Годом педагога и наставника

На заседании Государственного совета, где подробно обсуждали укрепление роли педагога и наставника, президент России Владимир Путин уделил особое внимание значимости их работы для развития страны. Об этом в четверг, 28 декабря, напомнил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость создавать условия, чтобы как можно больше людей брали на себя почетную наставническую миссию и могли передавать свой опыт, сообщает пресс-служба правительства.

Законодательно будут предусмотрены доплаты за наставничество на предприятиях. Для этого разработаем поправки в Трудовой кодекс, а также учредим ежегодную премию "Наставник года".

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что "вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему", особенно велика роль педагога в создании единства внутри страны.

В России проводился конкурс "Лучшие практики наставничества", одна из основных целей данного мероприятия — изучение и широкое внедрение практик, позволяющих существенно повысить производительность труда в российских компаниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Производство
Производство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.