Латвия собралась выслать из страны 1 200 россиян

В Риге утверждают, что они не урегулировали свой правовой статус

Власти Латвии намерены принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи российских граждан. В Риге утверждают, что они не урегулировали свой правовой статус, сообщил портал национального гостелерадио lsm.lv.

По данным управления по делам гражданства и миграции, 1 213 человек до истечения отведенного срока - до 30 ноября – не подали документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. Они должны покинуть территорию Латвии, говорится в сообщении.

Управление также сообщает, что еще 904 человека из этой категории покинули страну – они уже пересекли границу Латвии. В соответствии с латвийским законом об иммиграции, выданные гражданам России постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы продлить пребывание в Латвии, требовалось подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. А для этого – подтвердить знание государственного языка на минимальном уровне и наличие финансов для проживания в балтийской республике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"