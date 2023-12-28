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МИД: большая часть граждан России вызволена из плена ХАМАС

15:59
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Дипломаты продолжают работу в этом направлении

Москва вызволила большую часть российских граждан, попавших в заложники палестинского движения ХАМАС. Об этом во время брифинга сообщил директор Ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач.

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Дипломат назвал ситуацию на территории Газы "очень сложной" и подчеркнул, что освобождение граждан России из плена ХАМАС – стратегическая задача властей, к решению которой они подходят "взвешенно и осторожно", передает телеканал РЕН ТВ.

Анонимный источник из правительства Египта ранее рассказывал, что представители радикального движения ХАМАС отказались от предложенного властями Израиля плана по прекращению огня на территории палестинского анклава. Между тем журналисты издания WSJ подчеркивали, что руководство еврейского государства добивалось освобождения 40 человек – в обмен Тель-Авив предлагал приостановить наземную спецоперацию на территории Газы.  

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