Госдолг Украины превысил 140 миллиардов долларов

Причина увеличения - очередной транш финансовой помощи от ЕС

За прошлый месяц государственный долг Украины превысил отметку в 140,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По словам депутата, государственный долг страны существенно увеличился из-за очередного транша финансовой и военной помощи от ЕС.

28 сентября 2023 года представитель украинского министерства финансов сообщал, что государственный долг увеличился на 1 миллиард и составил порядка 133 миллиардов долларов. Между тем глава Минфина Украины Сергей Марченко рассказывал, что Киев получил от Вашингтона грант на 1 миллиард долларов.

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