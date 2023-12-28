"Коммунисты России" определились с кандидатом в президенты

Им стал председатель ЦК партии Сергей Малинкович

Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул председателя ЦК партии Сергея Малинковича кандидатом в президенты России.

Представители политической партии определились с кандидатом во время тайного голосования, сообщает корреспондент радиостанции Sputnik.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Основной период голосования будет продолжаться три дня – с 15 по 17 марта. Досрочный период – с 25 февраля по 14 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что трехдневный период голосования позволит российским гражданам прийти на избирательный участок и выбрать того или иного кандидата.

8 декабря 2023 года действующий президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера страны.

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