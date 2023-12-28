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Мэр Новосибирска Локоть уйдет в отставку

17:07
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Исполнять обязанности главы города будет Олег Клемешов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдет в отставку – он отправится в отпуск с последующим увольнением. Об этом в интервью областному телеканалу ОТС сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.  

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Губернатор поддержал инициативу коллеги и подчеркнул, что в период новогодних праздников органы власти Новосибирска продолжат работать устойчиво. По его словам, исполнять обязанности мэра будет Олег Клемешов.

Коммунист Анатолий Локоть занимал должность мэра Новосибирска второй срок подряд – его полномочия должны были истечь осенью 2024 года. Первый раз он стал главой города почти десять дет назад – весной 2014 года. Тогда Локоть набрал порядка 43% голосов избирателей. На выборах в 2019 году политика избрали на эту должность во второй раз.

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