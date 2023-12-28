В КПРФ прокомментировали уход Локтя с поста мэра Новосибирска

Вопрос его перехода на другую должность прорабатывается

Переход Анатолия Локтя на другую должность с поста мэра Новосибирска прорабатывается. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы России от КПРФ Дмитрий Новиков.

18 декабря 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью телеканалу ОТС рассказал, что Анатолий Локоть уходит в отставку с поста главы Новосибирска. Исполняющим обязанности мэра областного центра станет Олег Клемешов.

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