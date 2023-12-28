Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

На данный сумма долга перед ФНС составляет 907 миллионов рублей

Блогер Елена Блиновская подала иск к инспекции ФНС – "королева марафонов" требует признать незаконным решение налогового органа о привлечении ее к ответственности за часть правонарушений, сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По данным агентства, иск был подан 26 декабря и принят к производству – суть претензий не раскрывается. Ориентировочная дата судебного заседания по этому вопросу – 6 февраля 2024 года.

Адвокат "королевы марафонов" Наталья Сальникова во время беседы с журналистами телеканала РЕН ТВ уточнила, что на сегодняшний день сумма долга ее подзащитной перед ФНС составляется 907 миллионов рублей. По мнению стороны защиты, сумма окончательного долга может еще измениться, поскольку в рамках уголовного дела налоговая экспертиза может принять решение о начислении дополнительных пеней и штрафов.

Весной 2023 года на Елену Блиновскую завели дело по двум статьям – "Уклонение от уплаты налогов" и "Легализация денежных средств". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер отказалась от уплаты налогов в пользу государства на общую сумму более 918 миллионов рублей.

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