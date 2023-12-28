Супруга Боярского опровергла информацию о его госпитализации

Актера поместили в больницу для прохождения планового обследования

Супруга Михаила Боярского опровергла сообщения СМИ о госпитализации актера. По ее словам, 74-летнего народного артиста РСФСР привезли в больницу для сдачи анализов.

"Сейчас его на рентген привезла. Потом у него анализы", - приводит телеканал РЕН ТВ слова Ларисы Луппиан.

Представитель театра имени Ленсовета рассказала корреспонденту РИА Новости, что на данный момент Боярский действительно находится в медицинском учреждении.

27 ноября 2023 года актера Михаила Боярского экстренно доставили в Мариинскую больницу – там медики диагностировали у него инфаркт. Позднее эту информацию подтвердил сын артиста.

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