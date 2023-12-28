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Ресторатор Миронов поддержал решение президента участвовать в выборах в 2024 году

18:43
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Это понятная линия

Ресторатор Сергей Миронов поддержал решение президента Владимира Путина участвовать в выборах в следующем году. По его словам, это стабильность и "понятная линия".

"Я понимаю, куда мы идем в развитии. Я сам ресторатор. Я понимаю, куда мы идем с нашей экономикой. Я понимаю, что то, что было раньше, те законы, которые раньше принимались, те нормы, мы их переделываем. Мы их потихоньку переделываем для бизнеса", – заявил Сергей Миронов.

Он также высказался об отличной организации сбора подписей в поддержку кандидатуры Путина в столице.

"Подошли волонтеры, предложили, и я с удовольствием поставил себе подписи. Волонтеры работают нормально, слаженно, у них все отработано", - отметил ресторатор.

23 декабря в Москве стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина для участия в президентских выборах. В столице работают порядка 50 точек сбора подписей в торговых центрах и общественных пространствах.

В Гостином дворе открыт предвыборный штаб Путина. Посетителей здесь принимают с 9 до 18 часов.

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Сергей Миронов
Сергей Миронов
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