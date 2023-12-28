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Торнадо, ливни и снегопады: в Европе бушует непогода

22:29
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Исторический центр Дрездена - под угрозой затопления

Праздничные каникулы оказались испорчены для жителей ряда европейских стран, где бушует непогода. Великобританию и Шотландию накрыл шторм Геррит, который обрушил на регион торнадо, ливни и снегопады. Тысячи домов остались без электроснабжения. В крупнейших аэропортах отмены или задержки рейсов. С перебоями ходят поезда. На крупных трассах заблокированы автомобилисты. А в континентальной части из-за проливных дождей из берегов вышли реки. Самая сложная обстановка в Германии. Напора стихии не выдерживают дамбы.

Подробнее – в репортаже

Оксана Фомичёва, "ТВ Центр"

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