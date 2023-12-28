Мишустин встретился в Доме правительства с участниками акции "Елка желаний"

Премьер исполнил мечты двух детей

В преддверии праздника Михаил Мишустин исполнил мечты десятилетней Ирины Волковой из Перми и шестилетнего Макара Соколова из Костромской области. Он во время благотворительной акции "Ёлка желаний" снял шары с их просьбами о подарках. И сегодня дети приехали в столицу по приглашению главы кабмина и побывали в Доме правительства. После экскурсии они встретились с премьером и вместе под гитару спели предновогоднюю песню.

В Белом доме - предновогоднее волшебство! Обычно по этим мраморным лестницам поднимаются и спускаются иностранные делегаты, вице-премьеры и министры. А тут – дети. Ирина и Макар.

Зал заседаний правительства. Именно здесь кабинет министров обсуждает ключевые вопросы. Прямая трансляция на всех телеэкранах страны. А это – святая святых! Комната для пресс-брифингов. На детей прямо сейчас направлены десятки телекамер. Важный и действительно актуальный вопрос.

- Представьте, что вы отвечаете на вопрос на пресс-конференции: как вам, нравится Москва?

- Очень классно, спасибо!

Ирина живет в Перми. Макар из Костромской области. На всероссийской акции "Ёлка желаний" ребята загадали подарки – железнодорожную станцию и гитару. Михаил Мишустин, исполнив желания, пригласил детей в Москву. После экскурсии по Белому доме – встреча с председателем правительства.

Ирина увлечена математикой. Она победитель конкурсов и олимпиад. Михаил Мишустин, который с цифрами "на ты", ведь ранее возглавлял налоговую службу, интересуется, что же такое "ментальные операции".

- Ментальная математика, это когда считают цифры в уме. Двухзначные, однозначные.

- Если я тебе задам загадку, сможешь?

- 24+17.

- 41!

- Вот это быстро, быстрее, чем мы все, посчитали.

В награду – дополнительный подарок! Ведь к любой гитаре для виртуозного исполнения нужен микрофон. И вот она – главная песня предстоящих праздников.

Ну а совсем недавно Михаил Мишустин исполнил мечту еще нескольких ребят, причем, не только из России. Вместе с коллегами из СНГ и детьми из стран содружества он побывал на шоколадной фабрике – месте, где мечты сбываются круглый год!

А ведь в акции "Ёлка желаний" принимает участие весь российский кабинет министров. Глава МИД Сергей Лавров исполнил мечты сразу троих ребят. Ксении из Амурской области - хочет слушать виниловые пластинки. Арсению из Подмосковья министр поможет организовать шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным. А Анастасия из ЛНР попросила о личной встрече с Сергеем Викторовичем. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин для 9-летнего Льва из ЛНР пообещал организовать экскурсию на завод по изготовлению троллейбусов и электробусов.

Министр транспорта Виталий Савельев снял с ёлки шар с просьбой Александра из Калининградской области. Мальчик мечтает прокатится за рулём танка. А Николаю из Республики Тыва глава ведомства пообещал устроить встречу с командой хоккейного клуба "Трактор"

Ну а вице-премьер Дмитрий Григоренко уже исполнил мечту 10-летнего Артема. Он очень хотел попасть на хоккейный матч ЦСКА и пообщаться со спортсменами. Мальчик посмотрел игру, побывал в судейской, а после матча познакомился с игроками и сделал с ними фотографии на память. Ведь всё, что не загадаешь под Новый год, обязательно сбудется!

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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