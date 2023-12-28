Истцы планируют взыскать с продюсера 155 тысяч рублей

Продюсера Яну Рудковскую обвинили в нарушении авторских прав – против онлайн-журнала Posta Magazine, учредителем которого она является, подали как минимум два иска, сообщает издание "Страсти".

По данным издания, истцами выступили компании ООО "Восьмая Заповедь" и ООО "Правовая Защита" – они потребовали взыскать с продюсера 155 тысяч рублей.

4 декабря 2023 года журналисты издания SHOT выясняли, что сумма долга певца Валерия Меладзе перед налоговым органом увеличилась в шесть раз – до 1,7 миллиона рублей.

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