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Яну Рудковскую обвинили в нарушении авторских прав

19:42
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Истцы планируют взыскать с продюсера 155 тысяч рублей

Продюсера Яну Рудковскую обвинили в нарушении авторских прав – против онлайн-журнала Posta Magazine, учредителем которого она является, подали как минимум два иска, сообщает издание "Страсти".

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По данным издания, истцами выступили компании ООО "Восьмая Заповедь" и ООО "Правовая Защита" – они потребовали взыскать с продюсера 155 тысяч рублей.

4 декабря 2023 года журналисты издания SHOT выясняли, что сумма долга певца Валерия Меладзе перед налоговым органом увеличилась в шесть раз – до 1,7 миллиона рублей.  

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