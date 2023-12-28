Перспективы ВСУ в 2024 году останутся мрачными

Переход населенного пункта Марьинка под контроль российских военных – крупнейший боевой успех ВС России. Об этом в интервью The Daily Telegraph рассказал отставной полковник ВС Британии Ричард Кемп.

Аналитик подчеркнул, что в следующем году перспективы ВСУ в противостоянии с российскими военными останутся мрачными. По его словам, попытки украинской армии нанести урон объектам военной инфраструктуры России не приведут к каким-либо результатам, передает телеканал РЕН ТВ.

25 декабря 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка в ДНР. Напомним, что киевский режим на протяжении десяти лет использовал этот населенный пункт для нанесения ударов по Донецку.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин подчеркивал, что переход города Марьинка под контроль российских военных приведет к существенному снижению обстрелов со стороны ВСУ Кировского и Петровского районов Донецка.

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