"АвтоВАЗ" выпустит 12 новых моделей до 2030 года

Совет директоров компании одобрил новую стратегию развития

Компания "АвтоВАЗ" выпустит в различных сегментах 12 новых моделей до конца 2030 года, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

Совет директоров компании "АвтоВАЗ" одобрил стратегию развития, в рамках реализации которой доминирующая роль сохранится за автомобильной маркой Lada.

2 ноября 2023 года глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие три года власти планируют выделить на поддержку отечественного автопрома порядка 30 миллиардов рублей.

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