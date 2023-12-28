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Разведка Украины назвала обещания захвата Крыма "инструментом влияния"

22:02
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Это элемент информационной войны

Высказывания начальника ГУР Кирилла Буланова о насильственном "возвращении" полуострова Крым в состав Украины – "инструмент влияния". Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель разведывательного ведомства Андрей Юсов.

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По словам чиновника, бойцы ВСУ совершают атаки по территории полуострова по прямому указанию западных партнеров – США и ЕС предоставляют Киеву разведданные, передает телеканал РЕН ТВ.

25 декабря СК России обвинил главу ГУР Украины Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений на российской территории. В частности, начальника украинской разведки подозревают в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. В связи с этим столичный суд заочно арестовал военного и объявил его в федеральный розыск.  

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