Это элемент информационной войны

Высказывания начальника ГУР Кирилла Буланова о насильственном "возвращении" полуострова Крым в состав Украины – "инструмент влияния". Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель разведывательного ведомства Андрей Юсов.

По словам чиновника, бойцы ВСУ совершают атаки по территории полуострова по прямому указанию западных партнеров – США и ЕС предоставляют Киеву разведданные, передает телеканал РЕН ТВ.

25 декабря СК России обвинил главу ГУР Украины Кирилла Буданова в совершении 104 преступлений на российской территории. В частности, начальника украинской разведки подозревают в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году. В связи с этим столичный суд заочно арестовал военного и объявил его в федеральный розыск.

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