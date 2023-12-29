В Курской области сбит украинский беспилотник

Украина продолжает попытки ударить по территории России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим вновь предпринял попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе не поступали, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья людей. Определены также должностные лица полиции, уполномоченные на принятие решений по подавлению и ликвидации дронов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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