ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-35 прикрыл российские бомбардировщики от истребителей ВСУ

08:12
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Все российские самолеты вернулись на аэродром вылета

Истребители Су-35 ВКС России сорвали планы ударной группы ВСУ, которая пыталась помешать работе российских бомбардировщиков. Украинским самолетам пришлось прервать выполнение задания, сообщили в Минобороны.

Самолет Путина во время полета в ОАЭ сопровождали Су-35
ВКС России получили партию новых истребителей Су-35С

Как рассказал пилот сверхманевренного многоцелевого истребителя Су-35 Иван, перед экипажем была поставлена задача по прикрытию бомбардировщиков ВКС России. Во время выполнения задания была обнаружена ударная группа противника.

По словам пилота, он по указанию командного пункта выполнил наведение на самолеты противника и атаковал. Самолеты ВСУ отвернули, российские экипажи выполнили задание и вернулись на аэродром вылета, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Су-35
Су-35
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.