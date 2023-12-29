Су-35 прикрыл российские бомбардировщики от истребителей ВСУ

Все российские самолеты вернулись на аэродром вылета

Истребители Су-35 ВКС России сорвали планы ударной группы ВСУ, которая пыталась помешать работе российских бомбардировщиков. Украинским самолетам пришлось прервать выполнение задания, сообщили в Минобороны.

Как рассказал пилот сверхманевренного многоцелевого истребителя Су-35 Иван, перед экипажем была поставлена задача по прикрытию бомбардировщиков ВКС России. Во время выполнения задания была обнаружена ударная группа противника.

По словам пилота, он по указанию командного пункта выполнил наведение на самолеты противника и атаковал. Самолеты ВСУ отвернули, российские экипажи выполнили задание и вернулись на аэродром вылета, передает РИА Новости.

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