Россия продолжает спецоперацию

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России обнаружили в воздухе ударную группу украинской армии и сорвали ее планы. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказали в российском Министерстве обороны.

Один из пилотов Су-35 Иван рассказал, что это произошло во время боевого вылета по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков, сообщает ТАСС.

Получил боевую задачу по прикрытию нашей ударной группы, боевую задачу выполнил в полном объеме. Во время выполнения задачи была обнаружена ударная группа противника, выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи.

Для выполнения задач специальной военной операции ВС России постоянно получают уже зарекомендовавшее себя вооружение и новые разработки. В частности, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина передал Министерству обороны России заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57 по производственной программе 2023 года.

На Украине тем временем надеются получить американские истребители F-16, однако премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул: для получения боевых машин Киев должен выполнить все требования к персоналу и инфраструктуре.

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