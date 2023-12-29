Минобороны показало работу танкистов в зоне СВО

В районе Урожайного уничтожен опорный пункт неонацистов

Новые кадры боевой работы наших танкистов опубликовало Минобороны. Сокрушительные удары по позициям ВСУ нанесли экипажи боевых машин Т-72Б3. В районе Урожайного уничтожен опорный пункт неонацистов. Танкисты бьют как прямой наводкой, так и ведут стрельбу с зарытых позиций, оказывая эффективную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям. Поразив цель, экипажи оперативно меняют позиции, не позволяя украинским радикалам нанести ответный удар.

За мужество и героизм, проЯвленные при освобождении Марьинки, государственные награды получили военнослужащие группировки войск "Южная". Прямо на передовой ордена и медали отличившимся вручил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Обращаясь к бойцам, он поздравил их с высокими наградами, поблагодарил за стойкость и пожелал живыми и невредимыми вернуться домой.

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