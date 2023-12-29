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Минобороны показало работу танкистов в зоне СВО

08:41
  • пятница
  • 29 декабря 2023

В районе Урожайного уничтожен опорный пункт неонацистов

Новые кадры боевой работы наших танкистов опубликовало Минобороны. Сокрушительные удары по позициям ВСУ нанесли экипажи боевых машин Т-72Б3. В районе Урожайного уничтожен опорный пункт неонацистов. Танкисты бьют как прямой наводкой, так и ведут стрельбу с зарытых позиций, оказывая эффективную огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям. Поразив цель, экипажи оперативно меняют позиции, не позволяя украинским радикалам нанести ответный удар.

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