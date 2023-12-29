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Смелые и решительные: названы новые имена героев спецоперации

08:44
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Капитан Владимир Рябов, действуя в составе подразделения, удерживал позиции на важном участке. Когда противник попытался атаковать наши рубежи, Владимир грамотно организовал оборону и на протяжении нескольких часов вместе с подчиненными сдерживал неонацистов. Благодаря грамотным действиям капитана Рябова, противник понёс серьёзные потери и был вынужден отступить.

Младший сержант Пётр Шилов в составе штурмовой группы обнаружил вооружённых неонацистов, которые готовили атаку на наши подразделения. Несмотря на превосходящие силы противника, Пётр принял решение вступить в бой. Украинские боевики потеряли большую часть живой силы и были вынуждены отступить. Смелые и решительные действия младшего сержанта Шилова, а также мужество его подчинённых позволили пресечь деятельность вооружённой группы противника в заданном районе. 

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