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Собянин: праздничные мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве

09:00
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь продлятся до 3 утра

Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь пройдут на 12 окружных площадках и в 21 столичном парке. Как рассказал Сергей Собянин, зрителей ждут выступления артистов, концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу. Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь продлятся до 3 утра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Кроме того, продлится время работы. Так, МЦД будет работать до 3:00, метро и МЦК — до 2:00, а полторы сотни маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – до 3:30.

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