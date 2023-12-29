Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Объект критической инфраструктуры горит во Львове после ударов российских беспилотников. Как написал в Telegram мэр украинского города Андрей Садовой, было не менее 10 прилетов "Гераней".

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львове. В городе была объявлена воздушная тревога. Садовой подтвердил информацию. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

Сигналы воздушной тревоги звучат в шести областях Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 4.55 тревога объявлена в Харьковской области. Парой часов позже тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Одесской областях.

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