О таких планах сообщали СМИ

Москва категорически против того, чтобы Аргентина передавала вертолеты российского производства Украине, информация о чем муссируется в ряде средств массовой информации. Такое заявление сделал в пятницу, 29 декабря, посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Журналисты ранее заявили, что Аргентина планирует передать Украине два произведенных в России вертолета Ми-171E, купленные в 2011 году для антарктических проектов.

Феоктистов оговорил, что официального подтверждения этих сведений пока не было, а сами вертолеты находятся в нерабочем состоянии, сообщает РИА Новости.

Но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что Аргентина как суверенное государство вправе выстраивать собственные отношения с третьими странами, как посчитаем нужным.

Годом ранее посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов отмечал, что ситуация на Украине не оказала негативного влияния на российско-аргентинские отношения — Аргентина не присоединилась к нелегитимным антироссийским санкциям, хотя критиковала решение Москвы о спецоперации.

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