Политик пообещал обжаловать это решение

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отстранила бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз штата в 2024 году в соответствии с 14-й поправкой Конституции.

Политик отметила, что это первое подобное решение в истории, однако она напомнила, что "ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже".

В предвыборном штабе Трампа обвинили Беллоуз в попытке фальсификации результатов выборов и "враждебном нападении на американскую демократию". Экс-президент будет оспаривать решение госсекретаря штата Мэн, сообщает "Интерфакс".

Это не первое подобное решение. Верховный суд штата Колорадо ранее также запретил Трампу участвовать в праймериз. Это связано с обвинениями в адрес Трампа о штурме Капитолия в январе 2021 года ради воспрепятствования утверждению результатов президентских выборов 2020 года.

Агентство Bloomberg отмечало, что сбывается главный кошмар для Запада: тупик с оказанием помощи киевскому режиму, "не считая перспективы того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах и воплотить в жизнь свои давнишние обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и договориться с Путиным насчет Украины".

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