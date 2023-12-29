Американские десантные корабли ушли из Красного моря

На борту двух кораблей - экспедиционный батальон морской пехоты

Десантные корабли ВМС США покинули Красное море. USS Bataan и USS Carter Hall перешли в Восточное Средиземноморье, сообщает пресс-служба американского флота в Европе и Африке.

Перемещения кораблей ВМС США происходит на фоне продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта. По данным штаба, к USS Bataan и USS Carter Hall присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio. На их борту размещен экспедиционный батальон морской пехоты.

Действия США и Израиля в регионе – и, в частности, в Газе – вызывают серьезное беспокойство в соседних государствах. Так, заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что результатом может стать блокада Средиземного моря.

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