ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские десантные корабли ушли из Красного моря

08:59
  • пятница
  • 29 декабря 2023

На борту двух кораблей - экспедиционный батальон морской пехоты

Десантные корабли ВМС США покинули Красное море. USS Bataan и USS Carter Hall перешли в Восточное Средиземноморье, сообщает пресс-служба американского флота в Европе и Африке.

Авианосец ВМС США с ударной группой прибыл в Средиземное море
Ударная группа ВМС США готова выдвинуться на помощь Израилю

Перемещения кораблей ВМС США происходит на фоне продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта. По данным штаба, к USS Bataan и USS Carter Hall присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio. На их борту размещен экспедиционный батальон морской пехоты.

Действия США и Израиля в регионе – и, в частности, в Газе – вызывают серьезное беспокойство в соседних государствах. Так, заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что результатом может стать блокада Средиземного моря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Десантный корабль ВМС США Wasp
Десантный корабль ВМС США Wasp
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.